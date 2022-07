Borgosesia rimborsa in anticipo per 11,7 milioni i titoli Alfa 7,5%

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi, ha concluso, in anticipo rispetto all'originaria scadenza del 30 novembre 2024,emessi nell'ambito della cartolarizzazione NPL Italian Opportunities ammontanti, al 31 dicembre '21, ae sottoscritti per circa il 95% del loro importo da investitori professionali terzi.L'azienda spiega che l'operazione, sostenuta dai flussi derivanti dalle vendite immobiliari del primo semestre dell'esercizio , si inquadra in un processo didel gruppo che nello stesso periodo, anche a supporto dei 17,5 milioni di investimenti realizzati , ha registrato tra l'altro l’acquisizione di nuovi mutui bancari a medio-lungo termine per 12 milioni.