Commercialisti: "Nuove risorse economiche per ristorazione e agricoltura"

(Teleborsa) - "Il Governo sta adottando una politica espansiva ed ha pubblicato di recente avvisi pubblici con una dotazione finanziaria di oltre 1.600 milioni di euro a favore delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale nei settori ristorativo, creativo e agricolo. In un simile contesto, l'Odcec di Napoli vuole informare il tessuto imprenditoriale e professionale sui decreti del ministero dello Sviluppo Economico e del ministero delle Politiche Agricole e Forestali con finanziamenti di prossima apertura a sostegno dei settori ristorativo, creativo e agricoltura". È quanto ha affermatoa margine del"Da un'attenta analisi della programmazione dei fondi del PNRR è possibile riscontrare la volontà dell'Italia di convertire i consumi energetici fossili con quelli green. Infatti – ha sottolineato– il Mipaaf ha stanziato 1.500 milioni di euro, di cui almeno il 40% destinate alle 8 regioni del sud Italia, per l'installazione di impianti fotovoltaici potenzialmente accompagnati da interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica con relative spese di progettazione, asseverazione, direzione lavori, collaudi ed elaborazione e presentazione dell'istanza"."Il Mise ha stanziato 100 milioni di euro a sostegno delle imprese che operano nei settori mense e catering continuativo su base contrattuale che hanno subito un calo di fatturato 2020 di almeno il 15% rispetto al 2019. Si tratta – ha detto– di un contributo a fondo perduto determinato in funzione del numero di dipendenti con contratto di lavoro in essere al 31/12/2019 che sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente indicato dal richiedente nell'istanza"."Il 22 settembre 2022 alle ore 10.00 – segnala– Invitalia aprirà lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni relative alla misura 'Fondo Imprese Creative – capo III'. Trattasi di un voucher che copre con contributo a fondo perduto fino al minore tra Euro 10.000 e l'80% delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative e relativi ad azioni di sviluppo di marketing e del brand, design, company profile o innovazioni tecnologiche di prodotti specifici".Al forum on line hanno partecipato anche, presidente nazionale di Aicast e consigliere della Camera di Commercio di Napoli;, presidente della Commissione Agroindustria e Agricoltura dell'Odcec Napoli; ecommissione Finanza Agevolata-PNRR dell'Ordine.