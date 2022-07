doValue, Mediobanca avvia copertura con Outperform e TP a 8,5 euro

Mediobanca

doValue

(Teleborsa) -ha iniziato la copertura sul titolo di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati. Ilè stato fissato a, mentre ilsul titolo è "". Gli analisti affermano che la posizione di leadership in Grecia rappresenta l'attrattiva principale della società ed è il principale motore della crescita e della generazione di cassa del gruppo nel 2022-24, mentre il rilancio delle attività spagnole è la sfida principale per il management. doValue viene comunque descritta come "un'".Viene ricordato che, dopo l'M&A trasformativo degli ultimi anni, doValue sta lanciando un vasto programma per crescere ed estrarre più valore dal proprio patrimonio e dalla base di clienti,di prodotti ed. Allo stesso tempo, il gruppo sta razionalizzando la propria organizzazione, riducendo le duplicazioni e ottimizzando la base dei costi.Il mercato del credit servicing, sia in Italia che in Spagna, dovrebbe entrare in una, e Mediobanca ritiene che doValue possa giocare un ruolo di primo piano in questo mercato altamente competitivo e caratterizzato dalla presenza di diversi player controllati da azionisti orientati al breve termine."Con una forte posizione competitiva, un'ampia offerta e un'efficiente struttura dei costi, doValue ha i mezzi per svolgere un ruolo chiave nella prossima ondata di fusioni e acquisizioni, impiegando una", si legge nell'analisi.