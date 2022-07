Ema valuta vaccino Pfizer per bimbi da 6 mesi a 4 anni

(Teleborsa) -ha iniziato a valutare la richiesta di estendere l'uso del vaccino Covid 19 Comirnatynei bambinianni. Ad annunciarlo è la stessa Agenzia europea del farmaco.Intanto, torna a crescere la curva dei contagi:i nuovi casi da Coronavirus in Italia oggi, 19 luglio 2022, a fronte di poco più di 519 mila tamponi con il tasso di positività al 23,2%. Sono purtroppo altri 176 i morti.che sono quattro in meno di ieri e 413 in totale, e aumentano i ricoveri ordinari,Questi i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute, come ogni giorno.Prima di dare una sforbiciata al periodo di isolamento delle persone positive al CovidLo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco.di questa ondata estiva, "ancora 3 o 4 settimane", dice all'Adnkronos Salute il docente di Igiene dell'Università Statale di Milano, riguardo all'ipotesi di una circolare del ministero della Salute, con nuove regole per allentareSecondo ilaggiornato con i dati di oggi sono state somministrate fino ad ora 138.865.340 dosi. Sono 48.663.593 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,13% della popolazione interessata. Sono 39.905.245 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'83,65% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Il totale delle persone con la seconda dose booster 2.911.257 . I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono