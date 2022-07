Hasbro, dollaro forte impatta crescita ricavi. Utile oltre le attese

Hasbro

(Teleborsa) -, una delle tre maggiori società produttrici al mondo di giocattoli, ha registratoin aumento dell'1% a 1,34 miliardi di dollari nel. I ricavi sono aumentati del 4% non considerando un impatto sfavorevole di 32,7 milioni di euro dai cambi di valuta. L'è stato di 160,6 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre l'è stato di 1,15 dollari, rispetto agli 1,05 dollari del secondo trimestre del 2021. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 94 centesimi di dollaro su ricavi per 1,37 miliardi di dollari."Nella prima metà dell'anno, abbiamo adottatoe assicurare la disponibilità per i prossimi lanci di prodotti, le principali uscite di intrattenimento e le festività natalizie", ha affermato Deborah Thomas, chief financial officer di Hasbro."I, ma i nostri team si stanno comportando bene per soddisfare la domanda e generare profitti. Abbiamo concluso con successo un'acquisizione a sostegno di un marchio chiave in crescita, restituito denaro agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni equando le nostre principali innovazioni e iniziative guidate dall'intrattenimento arriveranno sul mercato".