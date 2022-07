IEG, ritorno al dividendo dal 2024. Ricavi per 267 milioni a fine piano

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Ildi(IEG), società leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, prevede un ritorno alla normalità post pandemica nel corso del 2023, per poi avviare una fase di crescente sviluppo con(+49,2% rispetto ai ricavi dell'ultimo anno pre-pandemico). "Certamente un risultato sfidante, un CAGR del 14% partendo dal forecast 2022 di 139 milioni - commenta il CEO Corrado Peraboni - ma non inconsueto per IEG che tra il 2015 ed il 2019 è cresciuta con un tasso medio del 24%". L'a fine piano è di(+67% rispetto all'EBITDA adjusted 2019), con undel, in crescita di 3 punti rispetto al 2019.L'espressione chiave del nuovo piano industriale "", in quanto IEG vuole essere un soggetto capace di costruire intorno all'evento fieristico, che rimane l’appuntamento centrale ed irrinunciabile del settore, una community attiva 365 giorni l'anno. Il Community Catalyst occuperà un ruolo centrale sia come facilitatore di business sia contribuendo a disegnare il futuro delle Industry di riferimento grazie alla sua capacità di creare contenuti, networking e di riunire tutti i principali attori e stakeholders di settore.Il piano prevedeper, di cui oltre 90 milioni in expansion capex. Oltre agli investimenti nella digitalizzazione, già iniziati nel corso del 2022, il gruppo prevede un importante intervento sul quartiere di Vicenza per permettere alle manifestazioni dedicate alla Gioielleria di soddisfare la crescente domanda e per adeguare il livello qualitativo del quartiere berico agli standard degli eventi dedicati al fashion.A Rimini, la crescita di Sigep, di Ecomondo e degli eventi su Turismo ed Ospitalità reclamano maggiori spazi espositivi che potranno essere soddisfatti con la costruzione di ulteriori padiglioni sul lato Ovest del quartiere romagnolo dopo il completamento degli interventi su Vicenza. "Il piano disegna una via chiara e definita, ma lequando si confida che i quadri macroeconomico ed internazionale saranno meno incerti e le previsioni di pieno recupero dell'attività della società saranno confermate", spiega Peraboni.La società ha ipotizzato di ripartire il piano di investimenti in modo equilibrato lungo tutti gli anni di piano, in modo da non appesantire eccessivamente la PFN del gruppo. Il, anno in cui la società ha programmato di investire oltre 10 milioni di euro in operazioni di M&A sia nazionali che internazionali. La progressiva riduzione dell'indebitamento netto ha permesso di inserire nei programmi di piano la. A fine 2027 l'indebitamento netto monetario potrebbe raggiungere i 24 milioni di euro.Italian Exhibition Group sottolinea di continuare a perseguire la crescita anche attraverso operazioni di. Il piano riflette solamente le operazioni concluse nel corso del 2022 o in avanzato stato di negoziazione. Nel corso degli anni di piano la società valuterà ancheche consentano ulteriori azioni di sviluppo.