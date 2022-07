Il settore utility italiano tentennante (+0,41%), brillante l'andamento di Alerion Clean Power

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

A2A

Enel

media capitalizzazione

Alerion Clean Power

Acea

IREN

Greenthesis

(Teleborsa) - Si muove con moderazione il, che viaggia poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'Ilha aperto a 29.492,2, con una risalita di appena 122,7 punti rispetto alla vigilia, mentre l'segna un forte incremento dell'1,14% a 335.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,84%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%.Tra i titoli adel comparto utility, scambia in profit, che lievita del 3,28%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,02%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,55%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,44% sui valori precedenti.