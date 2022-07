Illumia, finanziamento di 15 milioni da Banca CF+ con garanzia SACE

(Teleborsa) -, challenger bank dedicata alle imprese in situazioni performing e re-performing, e, azienda italiana che opera nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, hanno sottoscritto un accordo diassistito da SACE tramite, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Il finanziamento è finalizzato a sostenere il piano di crescita della società, nonché a fronteggiare gli impatti del contesto pandemico."Il 2021 si è concluso per il Illumia con un incremento della marginalità e dei clienti, nonostante la crisi dei prezzi che ha stravolto il mercato negli ultimi mesi dell'anno - ha dichiarato, presidente di Illumia - Il 2022 sta confermandolo lo stesso trend e proprio per questo motivo il sostegno del mondo finanziario è fondamentale perdel gruppo in un'ottica sostenibile di lungo periodo".Il gruppo Tremagi, che controlla le attività di Illumia, è un family business italiano operante nel mercato della fornitura di energia e di gas naturale, che ad oggi conta circa 400.000serviti su tutto il territorio nazionale. Il bilancio 2021 ha superato i 32 milioni di, in crescita del 25% sul 2020, con undi 826,16 milioni di euro."Il finanziamento, erogato in soli 30 giorni, supporterà gli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi di sviluppo della società e conferma la capacità di Banca CF+ di affiancare le imprese, anche in un momento congiunturale complesso, offrendo la", ha commentato, AD di Banca CF+.