Imprese danneggiate da guerra, ok Ue a aiuti Italia

(Teleborsa) -predisposto dall'Italia per sostenere le imprese di vari settori nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il meccanismo, secondo quanto riporta un comunicato, è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato,Sarà gestito dalla società pubblicaavranno diritto di ricevere nuovi prestiti, leasing finanziari, e prodotti di factoring pro solvendo. Prestiti e prodotti finanziari assimilati saranno coperti da una garanzia statale compresa tra il 70% e il 90% del capitale del prestito, a seconda delle dimensioni e del fatturato delle imprese. Bruxelles ricorda che l'importo massimo del prestito per beneficiario che può essere coperto dalla garanzia statale è pari al 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario in un periodo di tempo predefinito; oppure al 50 % dei costi energetici sostenuti dall'impresa in un periodo di 12 mesi.L’ABI - si legge in una nota - "ha tempestivamente diffuso una circolare agli Associati nella quale si comunica che la Commissione Europea ha appena approvato le misure di garanzie gestite dalla Sace, per sostenere le imprese colpite dalla crisi Russo-Ucraina, di cui all’art. 15 del “DL Aiuti”, nell’ambito di quanto previsto dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022.per una tempestiva autorizzazione.Con l’autorizzazione della Commissione europea diventan