L'Asia tentenna in attesa di novità banche centrali. Tokyo chiude positiva

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -di rimando allaed alle: la BCE dovrebbe avviare questa settimana un aumento dei tassi di interesse, mentre la Fed provvederà la prossima settimana ad annunciare un forte rialzo di 75 punti base.mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,67%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre il Topix guadagna lo 0,54. Leggermente negativa(-0,29%).Più fiacche le borse cinesi colpite da un nuovo aumento dei contagi Covid:cede lo 0,23% eperde lo 0,51%. Debole ancheche lima lo 0,23%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, procede in rosso(-0,88%), come pure(-0,20%),(-0,19%),(-1,28%). Tiene(+0,75%).Leggermente positiva(+0,23%); in lieve ribasso(-0,57%).La giornata del 18 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,06%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,08%.Il rendimento dell'tratta 0,23%, mentre il rendimento delè pari 2,79%.