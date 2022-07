Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono la riunione delladi giovedì. È atteso che la banca centrale realizzerà il suo primo aumento dei tassi di interesse dal 2011, mentre c'è più incertezza sulla natura del. "Sarà probabilmente di natura assistenziale e non un programma di acquisto regolare - secondo Konstantin Veit, Portfolio Manager European Rates di PIMCO - Riteniamo che la BCE si accontenterà essenzialmente di uno strumento di tipo OMT (Outright Monetary Transactions) che consentirebbe di intervenire sui mercati del debito sovrano nel caso in cui la BCE dovesse stabilire che il meccanismo di trasmissione della politica monetaria è compromesso, un giudizio probabilmente legato all'andamento "indebito" degli spread dei paesi periferici".L'è ricca di dati. Nel Regno Unito si sono confermati in calo i sussidi disoccupazione in calo, mentre il tasso disoccupazione è rimasto stabile al 3,8%. In mattinata vengono resi noti la lettura finale dell'inflazione di giugno in Eurozona. Nel pomeriggio, invece, sono attese le letture dei nuovi cantieri residenziali negli USA e le licenze edilizie sempre negli USA.L'continua gli scambi a 1,024 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,93%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 103 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,05% a quota +210 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 3,30%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,85%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,32%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,89%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.084 punti.Leggermente negativo il(-0,27%); sulla stessa linea, negativo il(-1%).di Milano, troviamo(+4,17%),(+1,71%),(+1,49%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.In apnea, che arretra del 2,75%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,10%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%.del FTSE MidCap,(+3,37%),(+3,01%),(+2,06%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,32%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,8%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -41,2K unità; preced. -19,7K unità)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,6%; preced. 8,1%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 33,9%; preced. 33,6%).