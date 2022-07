Taxi, revocato sciopero 20 e 21 luglio

(Teleborsa) -. E' quanto deciso dall’assemblea nazionale dei sindacati dei tassisti, chela liberalizzazione del settore, contenuta nell'Il testo dell'articolo era stato rinviato in commissione Attività produttive alla Camera, in attesa di capire cosa intendesse fare l'esecutivo, ma la commissione è stata sconvocata in vista del voto di fiducia al governo. Fra le ipotesi allo studio quella di un semplice stralcio dell'articolo 10 o anche una più probabiledello stesso.Se i tassisti hanno rinunciato alla protesta in attesa di capire se il governo Draghi sopravvivrà,(TPL): si inizierà il 21 luglio con uno sciopero di 4 ore del personale dell'ATM di Milano, poi il 24 luglio con uno scioperon di 24 ore del personale dell'Eav di Napoli ed il 25 luglio con un'astensione di 4 ore del personale delle aziende dei trasporti dell'Umbria, chiuderà il 27 luglio il personale dell'AMT di Genova con uno sciopero di 4 ore.