Trasporti, Swissport avvia attività all'aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) -è sbarcata in Italia. Il leader globale del mercato dei servizi a terra per l'aviazione civile, dopo aver concluso con successo le consultazioni con le rappresentanze sindacali all'inizio di luglio, ha iniziato le sue attività di assistenza alle compagnie aeree aNei primi cinque giorni dall'inizio delle attività, giovedì 14 luglio, Swissport – fa sapere la società in una nota – ha già assistitoper diversi vettori presso l'. Dopo essersi aggiudicata lepresso l'aeroporto di Fiumicino nel maggio 2022, lo scorso 4 luglio Swissport ha concluso positivamente le consultazioni con le rappresentanze sindacali. A Roma,con servizi combinabili tra loro in qualsiasi configurazione, inclusi l'assistenza ai passeggeri, hospitality, gestione delle rampe e trasporto merci."Assistere ITA Airways proprio nella sua base principale di Roma è un onore per noi – afferma–. Il nostro ingresso nel mercato italiano ha per noi una valenza strategica in Europa e rappresenta un ulteriore tassello del nostro ambizioso piano di crescita e di acquisizione a livello globale. Assistere il vettore principale a Fiumicino ci pone in una posizione di leadership del mercato locale e consolida la posizione di Swissport quale partner di riferimento per le operazioni complesse di hub e grandi basi, a livello globale. In Italia, prevediamo di espanderci a Linate e ad altri aeroporti in tutto il paese"."In seguito alle costruttive consultazioni con le rappresentanze sindacali, siamo lieti di dare il benvenuto a 1.608 ex dipendenti Alitalia nel team italiano di Swissport – afferma–. Siamo entusiasti di collaborare con ITA Airways, la compagnia nazionale italiana, e con le altre compagnie aeree, fornendo loro i nostri servizi di assistenza a terra all'avanguardia, sicuri ed efficienti sin dal primo giorno e siamo prontissimi ad affrontare l'impegnativa stagione delle vacanze estive".