TXT acquista DM e allarga portfolio di Smart Solutions IoT

TXT e-solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto il, che consoliderà a partire dal 20 luglio 2022. Si tratta di una media impresa italiana specializzata nella. Nel corso del 2021 DM ha riportato ARR (Annual Recurrent Revenue) di circa 0,5 milioni di euro (su Ricavi Adj delle vendite pari a 1,2 milioni di euro) ed EBITDA margin del 25% con tasso di crescita annuo dei ricavi (CAGR) atteso al 30% nel triennio 2022-2024, grazie anche alle sinergie di gruppo."L'acquisto di DM rappresenta un', con grande potenziale di crescita - commenta il CEO di TXT- Le soluzioni software MES/IoT proprietarie, le competenze specialistiche in ambito Industry 5.0 e l'importante base clienti rappresentano asset strategici che andremo ad integrare nell'attuale offerta di smart solutions e servizi di innovazione digitale. Tali sinergie prospettano ambiziosi potenziali di crescita per tutto il segmento Industrial di TXT".Ilè stato convenuto tra le parti in, di cui 1,4 milioni (82%) pagati per cassa e 0,3 milioni (18%) mediante corresponsione di azioni ordinarie proprie TXT cedute al prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni TXT dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing. La Posizione Finanziaria Netta che risulterà al closing sarà regolata in denaro., soci e attuali key manager di DM,e il contratto di acquisizione quote DM prevede clausole di retention ed earn-out a loro favore con scadenza all'approvazione del bilancio DM che chiuderà al 31 dicembre 2024.TXT e-solutions ha sottolineato che per la seconda metà del 2022, in linea con quanto precedentemente comunicato,con il consolidamento di realtà consolidate e realtà minori ma di grande potenziale.