Unieuro, Mediobanca riduce target price e conferma Outperform

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, portandolo a(da 21,80 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "". Dopo un primo trimestre 2022/23 (al 31 maggio 2022) in linea con le attese, gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime per i prossimi tre anni, tenendo anche conto dello scenario macro sempre più complesso. Le previsioni sui ricavi sono state diminuite in media del 2% nel periodo 2023-25, e sono state ridotte anche le previsioni di redditività.In termini di margine lordo, "riduciamo la nostra precedente stima per tener conto di, per far fronte alle crescenti incertezze nella spesa dei consumatori, e il, per far fronte all'evoluzione delle preferenze dei clienti, a seguito della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie", si legge nella ricerca.Mediobanca continua a vedere Unieuro come "abbastanza posizionato per una sovraperformance costante rispetto ai suoi concorrenti principali, sfruttando la sua strategia omnicanale". Inoltre, l'attuale rallentamento del settore di riferimento e la conseguente compressione delle valutazioni del settore possono aprire opportunità per Unieuro per"Riconosciamo che larispetto all'inizio dell'anno, ma riteniamo che la società possa attivare contromisure organiche e inorganiche (M&A) per supportare i suoi fondamentali a medio termine", è il giudizio finale.