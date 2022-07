Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

utilities

telecomunicazioni

Goldman Sachs

DOW

Chevron

Walgreens Boots Alliance

Merck

Johnson & Johnson

Apple

Amgen

AirBnb

JD.com

Old Dominion Freight Line

Booking Holdings

Seagen

Fortinet

Regeneron Pharmaceuticals

Datadog

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,69% sul; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,84%, terminando la seduta a 3.831 punti.In ribasso il(-0,89%); come pure, in rosso l'(-0,93%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-2,15%),(-1,40%) e(-1,09%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+2,54%),(+1,76%),(+1,34%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,78%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,06%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,18%),(+2,97%),(+2,42%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,69%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,43%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,74%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,25 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 244K unità)14:30: PhillyFed (atteso -2,5 punti; preced. -3,3 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%)15:45: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 52,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 52,3 punti).