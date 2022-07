Wall Street positiva con investitori che valutano trimestrali

IBM

(Teleborsa) -con gli investitori che continuano a, alla ricerca di indicazioni su come le società stanno gestendo le pressioni economiche, tra cui una maggiore inflazione e un dollaro più forte. Intanto, l', dopo indiscrezioni secondo cui lapotrebbe prendere in considerazione la possibilità di aumentare i tassi di interesse di 50 punti base nel meeting di giovedì, invece dei 25 punti base delineati solo il mese scorso.ha registrato risultati oltre le attese per gli ultimi tre mesi, anche se ha annunciato un contraccolpo dal forex. Il dollaro forte impatta anche la crescita dei ricavi di l'outlook per l'intero anno di. Perè invece arrivato un balzo dell'utile nel secondo trimestre, grazie alla forte domanda del settore energetico.ha rivisto al ribasso la guidance su ricavi e utili per il 2022.Forse ladella giornata è comunque quella di, che arriverà dopo la chiusura dei mercati. Il big dello streaming cercherà di non deludere gli investitori per il terzo trimestre consecutivo.arriveranno i risultati anche di, tra gli altri.Sul fronte macroeconomico, sono giunti altri segnali negativi dal mercato edilizio USA. Sia iche i sono risultati in calo a giungo. Ieri l'indice NAHB aveva fatto emergere un crollo della fiducia degli operatori, scesa al minimo da maggio 2020., che mostra un guadagno dello 0,84% sul; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,12% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.874 punti. Positivo il(+1,11%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,94%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,71%),(+1,56%) e(+1,52%).Tra i(+3,11%),(+2,79%),(+2,49%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,85%.Al top tra i, si posizionano(+3,93%),(+3,30%),(+2,94%) e(+2,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,25 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 244K unità)14:30: PhillyFed (atteso -2,5 punti; preced. -3,3 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%).