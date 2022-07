Asia in forte rialzo. Brilla il mercato di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta nel complesso piuttosto buona, sostenute dalla buona performance di Wall Street dopo il positivo avvio della stagione delle trimestrali.Sessione euforica per, con ilche mostra un balzo del 2,68%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi innescata mercoledì scorso, mentre il Topix sale del 2,32%. E' iniziata oggi la riunione della Bank of Japan.Sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%e Shanghai sale dello 0,54%.Bene(+1,50%); guadagno frazionale per(+0,67%).Positiva(+1,39%); balza in alto(+1,78%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,08%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,14%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,79%.