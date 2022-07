Banca Finint acquista Finint Revalue per rafforzarsi sugli NPE

(Teleborsa) - Il, società specializzata nel credit asset management, che in questo modo entra formalmente nel perimetro del gruppo bancario. L'operazione consente di affiancare le attività di credit servicing di Finint Revalue a quelle di acquisto di portafogli, specialized lending e restructoring in capo a Banca Finint e di gestione di fondi con sottostante crediti deteriorati e inadempienze probabili di Finint Investments, conFinint Revalue fungerà da servicer per i portafogli acquisiti da Banca Finint, oltre a continuare ad operare anche per clienti terzi. La società, avvalendosi di 90 collaboratori, nel 2021 ha registratoper 10,5 milioni di euro e unpari a 1,5 milioni di euro. Al 31 dicembre 2021 gestivaper 3,6 miliardi di euro, dei quali 3,1 miliardi di euro di NPL e 0,5 miliardi di euro di UTP/PD.L'operazione intende sviluppare il, che si affianca a quelli del corporate investment banking, dell'asset management e del private banking. Nel quadro del piano industriale 2021-2023, Banca Finint ha fatto nel 2021 il proprio ingresso sul mercato delle acquisizioni di portafogli di NPE e ha, al contempo, rafforzato la propria struttura di restructuring e specialized lending a servizio dei crediti UTP, raggruppandole all’interno di un’unica unità di business dedicata.Nel corso del primo anno di operatività quale investitore in NPE, Banca Finint si è focalizzata su portafogli di crediti prevalentemente ipotecari di, da 100.000 a 500.000 euro, coerenti con la forte specializzazione di Finint Revalue nella gestione di crediti di natura immobiliare. Nei prossimi anni il focus sarà quello di, per i quali la banca potrà mettere a disposizione di terzi o delle stesse società le proprie competenze nel restructuring e risorse finanziarie per facilitarne l'uscita da situazioni di difficoltà o contribuire a chiudere concordati in continuità., attualmente AD di Finint Revalue, ne assumerà la presidenza., consigliere esecutivo del CdA di Banca Finint con deleghe per i rapporti con i clienti corporate del Gruppo Banca Finint, assumerà anche il ruolo di amministratore delegato della società.