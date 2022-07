Borse europee prudenti. Piazza Affari recupera dopo discorso Draghi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee,, che era partita più cauta e si è risollevata dopo le. Il numero uno del Governo ha chiesto un nuovo patto di unità nazionale finalizzato al rilancio dell'Italia nel panorama europeo, in vista anche degli importanti dibattiti che ci attendono sulle regole di bilancio e la difesa comune.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,023. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.708 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dell'1,02%.Lomigliora, toccando i +203 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,20%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,08%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%, e resta vicino alla parità(+0,08%).A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.679 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 23.766 punti.In frazionale progresso il(+0,36%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,32%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,67%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,27%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,17%.avanza dell'1,16%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,45%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,66%),(+2,42%),(+2,08%) e(+1,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,47%.scende dell'1,37%.Calo deciso per, che segna un -1,1%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.