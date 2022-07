Carburanti, sconto di 30 centesimi prorogato al 21 agosto

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia e delle Finanze,, e il ministro della Transizione Ecologica,, hanno firmato il Decreto interministeriale che proroga fino al 21 agosto lo sconto di 30 centesimi sui carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.C’è invece ancora tempo per affrontare il. L’azzeramento deglie le altre misure per contenere idi luce e gas per famiglie e Pmi tutelano al momento i consumatori fino al terzo trimestre, quindi si può attendere fino a fine settembre per intervenire: se lo si facesse con lo stesso meccanismo dell’ultimo provvedimento servirebbero circa 3 miliardi.Altri interventi potrebbero scattare nell’ambito con ilcon gli aiuti alle famiglie e alle imprese, atteso anche nel caso di un governo dimissionario.