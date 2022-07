Equita avvia programma di acquisto di azioni proprie per 300.000 azioni

Equita Group

Equita Group

(Teleborsa) -ha annunciato che in seguito alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 14 luglio, 2022,, il 21 luglio 2022,laper un numeroLa Società, ai fini dell’esecuzione della Prima Tranche del Buy-back, il cui programma è stato autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2022 e da Banca d’Italia in data 12 luglio 2022, ha incaricato Mediobanca – Banca di Credito Finanziario che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alle tempistiche delle operazioni e nel rispetto dei limiti giornalieri di prezzo e di volumi, nonché dei termini del programma.La Prima Tranche del Buy-back avrà la finalità di dotare la Società di azioni proprie per attuare piani o programmi di incentivazione basati su strumenti finanziari (stock option, stock grant, performance shares, strumenti convertibili in azioni della Società, ecc.), a titolo oneroso o gratuito, a favore di dipendenti e/o collaboratori e assegnare azioni per incentivare, fidelizzare e/o attrarre nuovi professionisti.Il controvalore massimo complessivo sarà pari a 1.800.000 euro per 300.000 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,6% del capitale sociale al 20 luglio 2022.Il programma, data in cui scadranno i 18 mesi dall’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti (28 aprile 2022). L’acquisto di azioni potrà comunque essere attuato parzialmente, interrotto e/o revocato in qualsiasi momento, salvo le dovute tempestive comunicazioni al mercato nei modi e termini previsti dalla normativa applicabile.Al 20 luglio 2022, Equita detiene 4.039.802 azioni proprie, pari a circa l’8,0% del capitale sociale e il 5,6% dei diritti di voto complessivi.A Milano, oggi, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,15% sui valori precedenti.