Gestione continuità operativa, AdR ottiene certificazione

(Teleborsa) -ha ottenuto da TÜV Italia, la certificazioneper laaggiungendo unIn particolare - si legge in una nota - Adr per i processi di AirPort Operations Center (APOC),per la protezione da eventi di rischio che possano impattare sulla propria continuità operativa, allo scopo di preveniredeiper gli“Vorrei ringraziare TÜV Italia per il riconoscimento nei nostri confronti – ha dichiarato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma – con la giornata di oggi,fa un ulteriore passo in avanti verso l’aeroporto del futuro. La Sala Controllo centralizzata APOC-Airport Operation Center si conferma strumento essenziale nel pianificare, monitorare e migliorare il sistema di gestione della continuità operativa del nostro aeroporto. La componente tecnologica valorizza il fattore umano, nel segno dell’integrazione e del coordinamento tra tutti gli operatori aeroportuali. Grazie ai costanti sforzi e all’ impegno di tutti, abbiamo raggiunto un importante risultato nel quadro della strategia di Aeroporti di Roma fondata su eccellenza nella qualità e sicurezza dei servizi, sostenibilità edinnovazione”.“L’ottenimento della certificazione ISO 22301della maturità della governance e dei processi a presidio dei rischi del Gruppo ADR e costituisce un ulteriore elemento di rafforzamento del nostro sistema di controllo interno” aggiunge, Vice President Risk Governance & Compliance di Aeroporti di Roma.è stato un privilegio e un’occasione irrinunciabile. La direzione e il personale dedicato, fin da subito, hanno palesato l’impegno di portare a termine nei tempi prefissati, il progetto di certificazione"– affermaSales Area Manager di T?ÜV Italia."La ISO 22301 è uno standard che necessariamente richiede ildell’azienda, con l’obbiettivo di individuare i requisiti atti alla pianificazione e alla realizzazione di un sistema di gestione adeguato a prevenire i rischi e a proteggere l’organizzazione da eventi potenzialmente idonei a causare un’interruzione operativa. Aeroporti di Roma ha dimostrato pienamente, durante l’iter di certificazione, di possedere due grandi valori, che sono quello della consapevolezza e quello della capacità di coinvolgimento e partecipazione, a tutti i livelli aziendali, in relazione ai principi che sono alla base della resilienza e della garanzia di continuità ai propri stakeholders", commenta, Business Line Manager – ICT - TechnicalCoordinator - T?ÜV Italia che ha seguito l’iter di certificazione