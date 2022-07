Il lungo giorno di Draghi: si parte stamattina dal Senato

(Teleborsa) - L'Italia e l'Europa restano in bilico in attesa di capire, anche se le agenzie di rating hanno già messo un'ipoteca su un, preannunciando nuove fibrillazioni in occasione dell'approvazione della prossima legge di bilancio e della realizzazione del PNRR.Il Presidente del Consiglioper avviare una verifica della fiducia.con le dichiarazioni del, poi partirà la discussione di circa cinque ore, prima di iniziare cn le operazioni di voto che si concluderanno attorno alle 19.30.di buonora sarà la volta dellaFrattanto, alla vigilia del voto,il leader del Pd, prima di salire al Colle per un sinteticoSergio Mattarella. Incontro che hanno suscitato un po' di, placato da un incontro in serata con la coalizione, che ribadisce la linea di un governo senza gli "inaffidabili" Cinquestelle. Ildal canto suo attende il discorso di Draghi, per capire se darà una risposta almeno a qualcuna delle nove proposte avanzate da Giuseppe Conte, ma il capogruppo del M5s alla Camera,, sembra giàad un rinnovo dellaIn attesa che qualcosa si muova nell'arena politica, lehanno già avvertito che un, perché è destinato a scontrarsi con le aspettative sempre più ambiziose dei partiti all'avvicinarsi delle elezioni.vede crescere il rischio di elezioni anticipate ed avverte che, pur con la conferma di Draghi Premier,in particolare sulla prossima legge di bilancio e sulle politiche necessarie per sbloccare la terza rata del PNRR, senza contare la capacità di gestire l'emergenza gas in autunno.Anchevede crescere l'incertezza e la probabilità di elezioni anticipate e ritiene cheanche nell'ipotesi di un Draghi Bis.La crisi del governo Draghi mette, in un momento in cui c'è bisogno di stabilità, con una guerra alle porte, una crisi energetica senza precedenti e la necessità di gestire la transizione.La crisi di governo getta un'ombra anche sulla, che si prepara domani a svelare i dettagli dello strumento anti- frammentazione ocome lo si voglia chiamare. Uno strumento che sembra ritagliato per l'Italia, un paese ad alto debito su cui si scatena la speculazione, e proprio per questo motivo dovrà essere studiato attentamente, prevedendo un certo grado di flessibilità ma anche delle condizionalità. Condizionalità che verranno a dipendere anche dalla credibilità della guida politica e quindi dalla conferma di Draghi al Governo con numeri che non lascino spazio a dubbi.