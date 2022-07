ITA Airways a Farnborough Air Show all'insegna della sostenibilità

(Teleborsa) - Alvetrina anche per, che ha prevede nella propria flotta il 75% di aerei di nuova generazione entro il 2025, frutto della partnership con Airbus all'insegna della sostenibilità ambientale.La– recita il comunicato di ITA - combina la crescita del business con la creazione di valori sostenibili a lungo termine. L'impegno nella sostenibilità di Ita Airways in un Manifesto è la dimostrazione dell'importanza di questo pilastro nella strategia della società.A Farnborough, dedicato a, con i nuovi interni disegnati da Walter De Silvia, che combinano eleganza e sostenibilità. Combinando la riduzione di oltre il 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero. L'ad Fabio Lazzerini ha annunciato per il prossimo autunno l'ingresso in flotta dell'Airbus A220-300.