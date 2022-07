Ryanair celebra 12 mesi di Gamechanger a Milano Bergamo

Ryanair

(Teleborsa) -a Milano Bergamo, dove questo aereo di ultima generazione ha permesso dioltre 6.000 tonnellate die relative 20.000 tonnellate diRyanair basati, 10 dei quali sono "Gamechanger" più efficienti dal punto di vista ambientale (4% di posti in più, 16% in meno di carburante e 40% in meno di emissioni acustiche) rappresentano undi dollari.Ryanair prevede di trasportare sull’aeroporto di Milano Bergamo(1,6 milioni in più rispetto al periodo pre-pandemia)."La partnership con l’aeroporto di Milano Bergamo permette di fare un ulteriore passo avanti nel rendere l'aviazione più sostenibile, celebrando 12 mesi di attività operativa del Boeing 737-8200 "Gamechanger” sullo scalo - ha sottolineato Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair", ha dichiarato il Country Manager Italia di Ryanair,"L’anniversario del primo volo operativo del Boeing 737-8200 Gamechanger dall’Aeroporto di Milano Bergamo permette di sottolineare la scelta di Ryanair di destinare sul nostro scalo dieci aeromobili di questo tipo, che compongono il 50% della propria flotta attualmente basata - ha dichiarato, direttore commerciale aviation di- Una scelta che combina la maggiore efficienza prestazionale e la sostenibilità ambientale con la maggiore capacità di carico del Gamechanger, rispondendo agli obiettivi condivisi da compagnia aerea e società di gestione aeroportuale. Nella fase di ripresa del traffico aereo, l’impiego di un aeromobile così innovativo fornisce un contributo rilevante al graduale ritorno ai livelli pre-pandemia del traffico passeggeri. Attendiamo un effetto ulteriormente migliorativo con l’implementazione del numero di aeromobili Gamechanger basati da Ryanair a Milano Bergamo".