Seduta tonica per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,43%)

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'Ilha aperto a 8.266,4 in crescita dell'1,43%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue poco mosso scambiando a 295, dopo aver avviato la seduta a 296.Tra le azioni più importanti del comparto telecomunicazioni di Milano, scambia in profit, che lievita del 3,76%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,04%.