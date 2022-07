Wall Street poco mossa, investitori valutano trimestrali

Netflix

Baker Hughes

Nasdaq

Abbott Laboratories

Biogen

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

sanitario

Salesforce

Walt Disney

Wal-Mart

United Health

Intel

Visa

IBM

Datadog

Atlassian

Zoom Video Communications

Docusign

Astrazeneca

Analog Devices

Microchip Technology

Constellation Energy

(Teleborsa) -, con gli investitori che continuano a essere. Un'interruzione totale delle forniture di gas russo all'Europa, combinata con un inverno freddo, potrebbe ridurre il prodotto interno lordo medio dell'Unione europea fino all'1,5% se i paesi non si dovessero preparare in anticipo, secondo la Commissione europea. Inoltre, l'ultimo sondaggio mensile sui gestori di fondi di Bank of America ha suggerito chenemmeno durante la crisi finanziaria globale.Tra i titoli sotto osservazione c'è: il gigante dello streaming prevede che, dopo aver perso 970.000 abbonati nel secondo trimestre, molto meglio dei 2 milioni che aveva precedentemente previsto. Nel secondo trimestre ha registra un fatturato poco inferiore a 8 miliardi di dollari (+8,6% su base annua), leggermente sotto le attese a causa della forza del dollaro. Incassati 1,4 miliardi di dollari di utile netto, in crescita del 6,5% rispetto al secondo trimestre 2021.ha registrato una perdita maggiore nel secondo trimestre 2022, a causa della sospensione delle attività in Russia, della carenza di componenti e dell'inflazione della catena di approvvigionamento.ha comunicato utili in calo a causa di spese più elevate,ha aumentato le previsioni sugli utili per l'intero anno dopo un solido secondo trimestre,ha messo a segno risultato sopra le attese nello stesso periodo.Sul fronte macroeconomico, le sono diminuite per la terza settimana consecutiva, raggiungendo il livello più basso dal 2000. Gli investitori si trovano a valutare anche il numero di edifici residenziali venduti durante il mese precedente e le scorte settimanali di greggio in giacenza presso le imprese USA., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 31.791 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.936 punti. In moderato rialzo il(+0,21%); sulla parità l'(+0,02%).In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,46%) e(-0,41%).Tra i(+2,58%),(+1,46%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,14%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.Al top tra i, si posizionano(+5,82%),(+4,49%),(+3,66%) e(+3,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,00%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,14%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,36 Mln barili; preced. 3,25 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 244K unità)14:30: PhillyFed (atteso -2,5 punti; preced. -3,3 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%).