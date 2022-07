Andamento positivo per il comparto sanitario italiano (+1,31%), brillante l'andamento di Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 237.631,6, e si è poi portato a quota 245.416,3, in aumento dell'1,31% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 855, dopo aver avviato la seduta a 845.Tra i titoli del, scambia in profit, che lievita del 2,01%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,58%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,10%.Tra ledi Milano, rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.