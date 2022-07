Crisi Governo, camere sciolte in anticipo ma il vitalizio è salvo

(Teleborsa) - Le pensioni d'oro, nonostante lo scioglimento delle Camere anticipato, sono salve. Per una manciata, non casuale, di giorniLein realtà una forma pensionistica che scatta al 65esimo anno di età, prevede che si maturi il diritto della quota per i cinque anni della legislatura, quando questa è arrivata aConti alla mano, un giorno prima della data scelta per le prossime elezioni. Tanto basta per far maturare l'agognato diritto ai nostri parlamentari. La Costituzione (articolo 61, secondo comma) prevede, infatti, che "finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti".Le nuove camere si insedieranno il 15 ottobre,