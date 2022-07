ddl Concorrenza, Cittadini (AIOP) chiede stralcio articolo 16 su sanità

(Teleborsa) - In vista dell'approdo nell'Aula della Camera del, lunedì 25 luglio 2022, si sollevano glichiedendo losulla sanità privata che - si afferma - "spinge il settore della sanità, e nel complesso il Servizio Sanitario Nazionale, verso un futuro incerto, chedelle persone"."L’idea stessa di trattare la salute alla stregua di qualsiasi altro bene e servizio commerciale, disciplinandola all'interno di un provvedimento che interviene, anche, su tassisti, ambulanti e balneari, mina le fondamenta della nostra Costituzione, che riconosce nel diritto alle cure un bene inalienabile e un diritto fondamentale degli individui", afferma, presidente nazionale di, l’Associazione italiana ospedalità privata.Il Governo ha anticipato l’intenzione didel provvedimento che contiene la norma sui taxi, mentresottolinea la presidente di AIOP, aggiungendo che "occorre una. Bisogna essere consapevoli che l’approvazione del Ddl Concorrenza avràsul regolare funzionamento del. Non è un caso, infatti, che la direttiva europea Bolkestein escluda l’ambito dei servizi sanitari dalle materie soggette a concorrenza: la teoria economica ci insegna, infatti, che la salute è un bene pubblico e che in sanità le regole del mercato falliscono".La situazione politica attuale "rischia di travolgere il sistema della sanità italiana al quale tutti gli italiani devono molto e che con la pandemia ha dimostrato di essere un pilastro essenziale del nostro welfare. Ora ci auguriamo – afferma Cittadini – che venga stralciata dal Ddl Concorrenza una norma che presenta forti ricadute negative sulla popolazione, permettendo così all’intero sistema sanitario italiano di ripartire verso un futuro di sviluppo e riqualificazione".