Gas, no del Portogallo dopo quello spagnolo alla riduzione dei consumi proposto dall'Ue

(Teleborsa) - Ilsi è aggiunto allanel dichiararsi "completamente contrario" alladi Bruxelles di ridurre del 15% il consumo di gas. Il segretario di Stato per l'Ambiente e l'Energia portoghese,, ha definito infatti la misura "sproporzionata" e "insostenibile". Per Galamba il piano presentato dalla Commissione Ue "non tiene conto delle differenze tra i Paesi" e "ignora che il Portogallo non ha interconnessioni con il resto d'Europa".Anche daieri era arrivato un no categorico alla proposta. "Difendiamo i, ma non possiamo assumerci un sacrificio su cui non ci è stato nemmeno chiesto un parere preventivo. L’l’idea proposta dalla presidente della Commissione europea,, non è necessariamente la più efficace, né la più efficiente, né la più giusta – ha dichiarato la vicepresidente e ministro per la Transizione Ecologica spagnola, Teresa Ribera –. Qualunque cosa accada, lenon subiranno tagli di gas o elettricità nelle loro case. La Spagna Paese difenderà la posizione della sua. Escludo o piani per razionamento o restrizione della fornitura di energia. Il ruolo della Spagna sarà quello di offrire le sue infrastrutture per essere in grado di fornire gas al resto degli europei".La proposta sarà comunque discussa nei prossimi giorni daglidei Paesi Ue a Bruxelles. La Commissione europea ha presentato il piano per "affrontare il rischio di ulteriori taglidi gas proveniente dallaa causa della strumentalizzazione delle esportazioni messa in atto dal Cremlino". "Quasi metà degli Stati membri deve già fare i conti con una riduzione delledi gas – aveva spiegato Bruxelles in una nota –. Agire ora può limitare il rischio e i costi per l’Europa in caso di un’interruzione più estesa o addirittura totale, rafforzando la resilienza energetica europea".In particolare, la proposta dellaUe prevede "un nuovo strumento legislativo e un piano europeo di riduzione delladi gas per diminuire ildi gas in Europa del 15% fino alla prossima primavera", sottolineando che "tutti i consumatori – pubbliche amministrazioni, famiglie, proprietari di edifici pubblici, fornitori di energia elettrica, industrie – possono e dovrebbero prendere provvedimenti per risparmiare gas".La Commissione Ue comunque sostenuto che accelererà i lavori per diversificare le fonti di approvvigionamento, anche attraverso l’acquisto in comune, in modo che l’Ue possa contare su