Il comparto telecomunicazioni in Italia procede in rosso (-3,31%)

(Teleborsa) - Partenza in rosso per l'a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a quota 7.946,4 con un ribasso del 3,31%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 294, dopo aver avviato la seduta a 295.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, ribasso per, che passa di mano in perdita del 5,46%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,86%.Tra leitaliane, composto ribasso per, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,72% sui valori precedenti.