Wall Street a due velocità, sale il Nasdaq

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 31.875 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.960 punti.Ottima la prestazione del(+1,55%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,63%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,76%),(+1,56%) e(+1,02%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,36%),(-1,06%) e(-0,73%).Tra i(+5,05%),(+3,73%),(+1,72%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,83%.Calo deciso per, che segna un -2,74%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,62%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,20%),(+8,52%),(+7,67%) e(+7,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,80%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,77%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 244K unità)14:30: PhillyFed (atteso -2,5 punti; preced. -3,3 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%)15:45: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 52,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 52,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 52,7 punti).