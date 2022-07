Borse asiatiche in rialzo. Nikkei 225 positivo con calo dollaro

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, continuando a beneficiare della buona performance di Wall Street sull'onda dei positivi risultati trimestrali delle società americane. A sostenere gli acquisti anche la debolezza del dollaro, dopo che la BCE ha annunciato ieri il primo rialzo dei tassi in 11 anni.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,39%, proseguendo la serie positiva iniziata il 13 di questo mese, mentre il Topix avanza dello 0,20%. In frazionale calo chiude(-0,58%).Incerte le borse cinesi, conche retrocede dello 0,63%edello 0,67%. Fa meglio Taiwan che segna un +0,08%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, appare senza direzione(-0,18%), mentre fanno meglio(+0,92%),(+0,41%),(+0,60%) e(+0,54%).Pressoché invariata(+0,18%); tentenna(-0,08%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,44%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,37%.Il rendimento per l'è pari 0,22%, mentre il rendimento deltratta 2,78%.