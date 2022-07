Edilizia, permessi per costruire confermano trend crescita residenziale

(Teleborsa) - Continua a crescere il mercato immobiliare italiano. Nel primo trimestre 2022, sulla base dei permessi per costruire, si stima unautile abitabile. Am che la superficie dei fabbricati non residenziali aumenta rispetto al trimestre precedente in misura marcata (+21,5%).Nel primo trimestre 2022, ildei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, è pari a circamentre lautile abitabile è di circa. La superficie non residenziale autorizzata è pari a circa 2,73 milioni di metri quadrati.In termini tendenziali, si registra una crescita per il settore residenziale: +8,4% per il numero di abitazioni e +8,8% per la superficie utile abitabile. La superficie non residenziale aumenta dell’8,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.