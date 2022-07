Il comparto alimentare a Piazza Affari in rialzo (+1,15%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

Indice EURO STOXX Food & Beverage

Campari

Orsero

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 117.076,8 con una performance positiva dell'1,15%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 523, dopo aver avviato la seduta a 524.Tra le azioni più importanti del comparto alimentare di Milano, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,25%.Tra ledi Piazza Affari, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,20%.