TrenDevice, ricavi salgono a 9,6 milioni nel primo semestre 2022

TrenDevice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha registratopari a 4,47 milioni di euro nel, in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2021. I ricavi delsi sono attestati a 9,60 milioni di euro, in aumento del 91% rispetto al primo semestre 2021.I driver di crescita sono stati principalmente: il, grazie ad un miglioramento della User Experience e alla possibilità di pagamento rateale;che nel secondo trimestre 2021 scontavano ancora le misure restrittive; il flusso di ricavi aggiuntivi derivanti dalle vendite su marketplace esteri."Il secondo trimestre del 2022 si è chiuso con un'importante crescita del 52%,, nonostante la crisi internazionale e lo spettro della recessione per il nostro Paese: questo dimostra come il settore del ricondizionato sia anticiclico e riesca a mantenere tassi di crescita sostenuti anche in fasi di contrazione del PIL", ha commentato il"Oltre al costante focus circa gli investimenti sui canali digitali, volti all'acquisizione di nuove quote di mercato e all'incremento del tasso di riacquisto dalla clientela già esistente, il management per il 2022 è, come il noleggio che da fine 2021 sta riscuotendo grande successo tra la clientela, e all’espansione della rete di retail store", ha aggiunto.