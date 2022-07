Turismo, riaperte le iscrizioni per BIZ Programme di Eu Eco Tandem

(Teleborsa) - Turisti italiani, sempre più consapevoli ed attenti alla sostenibilità. Il 48% della popolazione giudica interessante il turismo eco-sostenibile. È ciò che emerge da un recenteche mette in evidenza la sensibilità da parte dei viaggiatori, disposti talvolta anche a pagare di più per strutture ricettive votate all'inclusione e al rispetto dell'ambiente. Si inserisce in tale scenario il. Il progetto – coordinato da X23 Srl e implementato da un pool di partner Europei quali, ENIT e Social Fare in Italia; la Camera di Commercio Italiana in Germania e la School of Management di Lipzia in Germania; l'Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca; e cofinanziato dall'Unione Europea, attraverso il programma COSME – punta a favorire un turismo più sostenibile. Per inviare domanda di partecipazione le PMI europee del settore turistico e le start up, hanno tempo fino alle ore 17 del 25 luglio.Le aziende interessate – si legge in una nota – potranno iscriversi compilando l'apposito form online direttamente sul sito del progetto. Fra le candidature pervenute, un gruppo di esperti esterni selezionerà le migliori che avranno così la possibilità di partecipare aie di creare il proprio "Tandem", gettando le basi per la creazione di collaborazioni volte adefinite dal progetto e dalle imprese turistiche europee. Le aziende selezionate prenderanno parte, gratuitamente, a uno deiin forma ibrida (in presenza e/o online). Il calendario prevede i seguenti eventi: 6 settembre 2022 (Berlino); 13 settembre 2022 (Bratislava); 14 settembre 2022 (Italia).Durante i matchmaking event, sarà inoltre possibile partecipare a, erogate dall. Tra gli obiettivi principali del progetto: il trasferimento di conoscenze e tecnologie innovative e la creazione di "Tandem", frutto dell'abbinamento tra PMI turistiche e startup o innovatori. I Tandem più performanti otterranno un(le regole di partecipazione sono pubblicate sul sito del progetto) per l'attuazione del piano di azioni volto alla trasformazione sostenibile.Tra lespiccano infatti quelle relative alla tutela dell'ambiente, alla gestione efficiente delle risorse e dei rifiuti e il rispetto per il patrimonio culturale. Sfide che – come evidenzia la nota – potrebbero trovare idee e soluzioni innovative, proprio attraverso il progetto Eu Eco-Tandem Programme.