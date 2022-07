Asia in rosso con occhi puntati su Fed. Giù la borsa di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -preoccupazioni per una, nella settimana in cui lae il PIL confermare l'ingresso dell'economia USA in una fase di recessione. Questo sta facendo apprezzare il dollaro, che viene acquistato anche come bene rifugioSegno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,77%, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette guadagni consecutivi, iniziata il 13 di questo mese. Sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,49%.Variazioni negative per(-0,95%); poco sopra la parità(+0,55%).In ribasso(-0,71%); sui livelli della vigilia(-0,14%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,19%, mentre il rendimento delè pari 2,78%.