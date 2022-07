Consob e Bankitalia siglano Protocollo Intesa su ritardo informazioni privilegiate

(Teleborsa) -hanno sottoscritto unper la collaborazione nei procedimenti di autorizzazione alprevisto dal Regolamento sugli abusi di mercato.Tale Regolamento prevede che, ai fini di, un emittente con titoli quotati in un mercato regolamentato o negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (sia esso una banca o un'altra istituzione finanziaria vigilata) possa, sotto la propria responsabilità, la, comprese ad esempio le informazioni legate a unIn tali circostanze, il ritardo può essere, con, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: la comunicazione delle informazioni privilegiate comporti ildell'emittente e del sistema finanziario;la comunicazione; siadelle informazioni.Il protocollo firmato oggi riguarda in particolaredelle interazioni finalizzate al rilascio alla Consob del parere della Banca d'Italia sul rischio che la comunicazione di informazioni privilegiate possa comportare per la stabilità dell'emittente e del sistema finanziario, nonché sulla sussistenza dell'interesse pubblico al ritardo.