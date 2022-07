Farmacosmo, ricavi e ordini in forte crescita nel primo semestre

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre conanno su anno, con un contributo del trimestre di circa 14,3 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Ilsi conferma solido con tutti i KPI in miglioramento anno su anno. Il ncresce significativamente attestandosirispetto al primo semestre dell’anno precedente, con un contributo significativo del canale retail in crescita nel semestre del 35%. Il numero diè aumentatomentre i clienti fidelizzati crescono nel semestre del 43% e nel trimestre del 41% rispetto allo stesso periodo del 2021.Nel corso del secondo trimestre 2022 Farmacosmo ha conseguito inoltre importanti obiettivi strategici. È stata infatti siglata la partnership in esclusiva con il portale YouHealthy per l’offerta del servizio di telemedicina sul portale www.farmacosmo.it. La telemedicina, e più in generale l'offerta di servizi “digitali” sul sito, rappresenta uno degli obiettivi strategici di Farmacosmo, annunciati già in fase di IPO.