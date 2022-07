Franchi Umberto Marmi e BNL BNP Paribas: accordo a sostegno filiera del marmo

Franchi Umberto Marmi

BNL BNP Paribas

(Teleborsa) -, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, quotata su Euronext Growth Milan, ecomunicano di aver avviato unaall'attivazione di sinergie a vantaggio delle imprese nella filiera del marmo di Carrara, per supportare il rilancio dell'economia del territorio. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del "" di BNL BNP Paribas.L'accordo prevede che Franchi Umberto Marmi e BNL, dando loro la possibilità di accedere ad un sostegno finanziario a condizioni particolarmente competitive. L'iniziativa è volta a, caratterizzato da imprese di medie e piccole dimensioni, eccellenze nei propri mercati, con competenze specialistiche ad alto valore aggiunto e strategico per il settore e per il Paese.In questo quadro,, con l'obbiettivo di sostenerle finanziariamente. Ciò avverrà attraverso un', prodotti a supporto dell'export e dell'apertura ai mercati internazionali grazie anche al network globale del Gruppo BNP Paribas.Più in dettaglio, gli interventi possono spaziare da finanziamenti a breve, medio e lungo termine fino a strumenti specifici come il reverse factoring. Inoltre, il supporto della Banca non si limiterà a fornire servizi finanziari a sostegno del business, ma prevede specifici prodotti volti ad accompagnare le imprese neicon ricadute positive anche sulla comunità locale."Da sempre siamo al fianco della filiera del marmo di cui siamo parte integrante e con cui siamo cresciuti e quotidianamente affrontiamo le sfide locali e globali. L'accordo con BNL BNP Paribas ci permette di dotare le imprese del territorio di strumenti finanziari che renderanno l'intero comparto più competitivo e flessibile" ha commentatoPer il: "Questo accordo è un ulteriore passo nello sviluppo del Programma Eccellenze del Made in Italy con il quale stiamo supportando, sulla base della relazione tra BNL e le aziende capofila, le PMI delle filiere, spina dorsale della nostra economia ed espressione della qualità, della tradizione e dell'innovazione dell'imprenditoria italiana. Anche con questo esempio siamo convinti di valorizzare ancor di più un distretto con una notorietà mondiale per l'esclusività e l'unicità delle sue produzioni".