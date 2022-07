Il comparto tecnologico a Milano in rialzo (+0,72%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

listino milanese

Reply

Wiit

small-cap

Sabaf

Exprivia

Fullsix

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', mentre mostra un andamento debole l'Ilha aperto a 131.857,3, in aumento dello 0,72%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 735, dopo aver avviato la seduta a 735.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,88%.Tra le medie imprese quotate sul, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,70%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,69%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene del 2,10%.In luce, con un ampio progresso dell'1,54%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,82%.