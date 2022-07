Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia lima qualche punto (-0,68%), calo per Leonardo

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE MIB

Leonardo

Interpump

Prysmian

Ftse MidCap

Antares Vision

Danieli

small-cap

Saes Getters

Servizi Italia

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha esordito a quota 36.845,3, con un decremento dello 0,68% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'scambia a 931, dopo aver avviato gli scambi a 935.Tra i titoli del, pressione su, che tratta con una perdita del 2,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,75%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,16%.Tra le azioni del, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dell'1,37% rispetto alla seduta precedente.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,73%.Tra ledi Milano, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dell'1,38% rispetto alla seduta precedente.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,11%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,05%.