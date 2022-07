Il settore servizi per la finanza a Piazza Affari mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,43%), andamento rialzista per Banca Ifis

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

listino milanese

Banca Ifis

Italmobiliare

Tamburi

Dea Capital

Gequity

(Teleborsa) - Tentennante ilche si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore delIlha aperto a 94.954,6, in vantaggio dello 0,43 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 493.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,00% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,83% sui valori precedenti.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,42%.Tra ledi Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,76%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,33%.