Milano marcia in positivo assieme ai mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Banco BPM

Saipem

Unicredit

DiaSorin

Interpump

Leonardo

Amplifon

Banca MPS

Ascopiave

Banca Ifis

Carel Industries

Safilo

Sanlorenzo

De' Longhi

Antares Vision

(Teleborsa) -, a dispetto del deludente dato dell'IFO tedesco e le aspettative di un nuovo maxi rialzo dei tassi di interesse in USA, ormai scontati dai mercati.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,77%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,43%,avanza dello 0,30%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,61%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 23.449 punti.In moderato rialzo il(+0,47%); consolida i livelli della vigilia il(-0,16%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,55%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,81%.Molto bene, con un progresso del 2,75%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,67%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.scende dell'1,95%.Calo deciso per, che segna un -1,8%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.del FTSE MidCap,(+2,38%),(+2,29%),(+2,21%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,55%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.