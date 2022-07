Openjobmetis, informativa sullo share buy-back

Openjobmetis

(Teleborsa) -, dal 18 al 22 luglio 2022, con riferimento al piano adottato con delibera approvata dall'Assemblea dei soci in data 19 aprile 2022 ed avviato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19 aprile 2022, ha comunicato di averal prezzo medio di 8,9364 euro, per unpari aA seguito delle transazioni effettuate, l'agenzia per il lavoro detiene attualmente un totale di 336.257 azioni proprie, pari al 2,4523% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 8,69 euro.