Pierrel, assemblee approvano incorporazione controllata Pierrel Pharma

Pierrel

(Teleborsa) -annuncia che si sono riunite le Assemblee di Pierrel e della controllata Pierrel Pharma che hanno esaminato e approvato il progetto per la fusione per incorporazione della controllata Pierrel Pharma, il cui capitale è interamente posseduto dalla controllate. ùLa fusione può dunque essere eseguita in base alla procedura semplificata , non sussistendo la necessità di stabilire alcun rapporto di cambio e potendo quindi annullare tutte le quote della società incorporanda senza distribuzione di azioni.