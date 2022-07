Barilla conferma impegno per ambiente, salute, benessere e per le comunità

(Teleborsa) -, in particolare per garantire alle persone accesso a cibo buono, sostenibile e con un profilo nutrizionale sempre migliore. Nel 2021 il Gruppo Barilla continuato ad investire per(pasta, sughi e prodotti da forno),in termini di emissioni di CO2, energia e consumi idrici,e progettare gliaffinché possano essere riciclati. E ancora, ha espresso la concreta, con donazioni pari a 12 milioni di euro e circa 2.700 tonnellate di prodotti.E' quanto emerge daldel Gruppo Barilla, che evidenzia i risultati raggiunti dall’azienda di Parma. Alla base di questo impegno c’è una nuova Purpose "La gioia del cibo per una vita migliore", che spiega il "perché" di questo modo di fare impresa.SecondoAD del Gruppo Barilla, questo percorso "porterà nei prossimi mesi a definire obiettivi chiari e misurabili per uno sviluppo sostenibile". "Continueremo a investire nelle nostre filiere - aggiunge - introducendo principii di agricoltura rigenerativa, a ridurre ulteriormente il nostro impatto ambientale in termini di emissioni di CO2eq e consumo di acqua e a realizzare confezioni riciclabili”.- Oggi il 95% dei prodotti del Gruppo Barilla è a basso impatto ambientale. Nel complessi, rispetto al 2010 calano del -31% le emissioni di gas a effetto serra e del -18% i consumi idrici per tonnellata prodotto finito. Grazie agli investimenti realizzati sono state quindi tagliate in poco più di 10 anni emissioni equivalenti a 7 viaggi in macchina tra la Terra e il Sole e un quantitativo di acqua sufficiente a riempire 222 piscine olimpiche. E ancora, il 64% dell’energia elettrica acquistata proviene da fonti rinnovabili con certificati di Garanzia d’Origine e oltre il 91% dei rifiuti prodotti è stato avviato a riciclo e recupero energetico. E continua l’impegno di Barilla per rendere il packaging meno impattante per l’ambiente (ormai il 100% delle confezioni dei prodotti è riciclabile).- Il totale delle materie prime strategiche (grano duro, grano tenero, segale, pomodoro, basilico, cacao e olii vegetali) acquistate responsabilmente è pari al 70%, con una crescita del +11% che fa seguito al + 19% del 2020. E sono 10mila le aziende coinvolte in progetti di agricoltura sostenibile, che garantiscono a Barilla la qualità delle materie prime acquistate e agli agricoltori di pianificare il lavoro con maggior sicurezza.- Dal 2010 Barilla ha realizzato 488 riformulazioni nutrizionali, riducendo il contenuto di grassi, grassi saturi, sale e zucchero o incrementando il contenuto di fibre. L’azienda, palm oil-free dal 2016, lo scorso anno ha immesso sul mercato 55 nuovi prodotti che raccontano il suo modo di fare business: senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibra, integrali, a base di legumi o monoporzionati.- La sostenibilità in Barilla è anche attenzione alle persone e alle comunità locali. Il Gruppo Barilla ha confermato il suo impegno concreto attivando una serie di iniziative solidali nei diversi Paesi in cui opera, per un totale di 12 milioni di euro e circa 2.700 tonnellate di prodotti donati.